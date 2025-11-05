نامه رئیس نظام پزشکی به مدیرعامل تامین اجتماعی: مطالبات بخش درمان پرداخت شود

به گزارش ایلنا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از وی خواست تا هرچه سریع‌تر مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های کشور پرداخت شود.

در این نامه آمده است: باوجود پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، هنوز مطالبات مراکز درمانی بخش خصوصی پرداخت نشده است.

محمد رئیس زاده در این نامه تاکید کرده است: باتوجه به تاخیر بیش از هشت ماهه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مطب‌ها و سایر موسسات طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و علیرغم وعده‌های مطرح شده قبلی مبنی بر تسریع پرداخت‌ها، ادامه فعالیت این مراکز با مشکل مواجه شده است.

