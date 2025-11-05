خبرگزاری کار ایران
نامه رئیس نظام پزشکی به مدیرعامل تامین اجتماعی: مطالبات بخش درمان پرداخت شود

نامه رئیس نظام پزشکی به مدیرعامل تامین اجتماعی: مطالبات بخش درمان پرداخت شود
کد خبر : 1709841
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حوزه درمان و دارو و آزمایشات بیماران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از وی خواست تا هرچه سریع‌تر مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های کشور  پرداخت شود.

در این نامه آمده است:  باوجود پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، هنوز مطالبات مراکز درمانی بخش خصوصی پرداخت نشده است.

محمد رئیس زاده در این نامه تاکید کرده است: باتوجه به تاخیر بیش از هشت ماهه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مطب‌ها و سایر موسسات طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و علیرغم   وعده‌های مطرح شده قبلی مبنی بر تسریع پرداخت‌ها، ادامه فعالیت این مراکز با مشکل مواجه شده است.

 

 

