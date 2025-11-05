تجمع کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام/ دو تا سه ماه دستمزد نگرفتهایم
شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام برای دریافت معوقات مزدی، اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران «شهرداری ایلام» صبح امروز نسبت به محقق نشدن وعدهها برای وصول مطالباتشان، ابتدا مقابل ساختمان شهرداری و بعد مقابل ساختمان استانداری ایلام اعتراض کردند.
آنها مدعیاند برخلاف وعدهای که مدیران شهری به آنها داده بودند، هنوز معوقات مزدی دو تا سه ماههی آنها پرداخت نشده است.
یکی از کارگران گفت: مشکل اصلی، به تاخیر افتادن دو تا سه ماه حقوق و بیمه ما کارگران شهرداری ایلام است. در واقع نیروهای شرکتی سه ماه و همکاران رسمی و قراردادی دو ماه است حقوقی نگرفتهاند در عین حال به دلیل ماهیت قرارداد کاریمان با پیمانکاران خصوصی، فاقد امنیت شغلی هستیم.
این کارگر با بیان اینکه کار خدماتی در شهرداری یکی از دشوارترین مشاغل ممکن است که کارگران آن از سادهترین امکانات و حداقلیترین مزایای مزدی محروم هستند، افزود: ما به پرداخت به موقع حقوق و بیمه نیاز داریم؛ بنابراین مدیرانی که توانایی تامین منابع برای پرداخت حقوق کارگران تحت مسئولیت خود را ندارند، باید کنار رفته و جای خود را به افراد توانمند و بالیاقت بسپارند.