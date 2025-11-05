فوت یک کارگر در حادثه شرکت پالایش نفت ایوانکی/ کارگر مفقود جان خود را از دست داده

منابع خبری ایلنا از فوت کارگر مفقود شده در حادثه آتش سوزی شرکت پالایش نفت ایوانکی خبر دادند.

به گفته آن‌ها، این کارگر در استخر قیر مذاب افتاده و جان خود را از دست داده است؛ در ساعات اولیه بعد از حادثه اعلام شد یکی از نیروهای شرکت مفقود شده است.

روز گذشته، در شرکت پالایش نفت پارسیان در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی آتش‌سوزی رخ داد که در جریان آن سه کارگر مصدوم شدند؛ یک کارگر دیگر نیز در این حادثه فوت شده است.

