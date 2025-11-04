حمایت مجلس از پیشنهاد وزارت کار برای عرضه کالا با نرخ ثابت در کالابرگ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه کالا با نرخ ثابت در کالابرگ گفت: این پیشنهاد خیلی خوبی است که ما هم در مجلس از آن حمایت میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، فضلالله رنجبر با اشاره به تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک گفت: دولت در حال بررسی راهکارهایی برای اعمال تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیکی است تا در نهایت منجر به رفاه بیشتر خانوارها شود منتها هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: تاکید ما در مجلس این است که با توجه به تورم، کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک پرداخت شده و به اقشار ضعیف جامعه بهویژه دهکهای ۱ تا ۳ توجه ویژه شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: براین اساس پیشنهاد ما این است که کالا با نرخ ثابت از طریق کالابرگ الکترونیک عرضه شود و دولت مابهالتفاوت این نرخ نسبت به بازار را پرداخت کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که اگر بهای کالا افزایش پیدا کرد، اعتبار کالابرگ نیز به همان نسبت بالا برود برای مثال، اگر در فروردین ماه کالایی به نرخ ۵۰ تومان خریداری میشود و در مرحله بعد قیمت آن به ۶۰ تومان میرسد، باید در کالابرگ الکترونیکی هم همان ۶۰ تومان لحاظ شود.
رنجبر تاکید کرد: با توجه به اینکه جامعه هدف پرداخت کالابرگ، اقشار ضعیف جامعه هستند، باید به گونهای برنامهریزی شود که کالا برای اقشار ضعیف جامعه گران نشود براین اساس بحثهایی در دولت مطرح است که بعد این کار بعد از کار کارشناسی و با هماهنگی مجلس، انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه کالا با نرخ ثابت در کالابرگ گفت: این پیشنهاد خیلی خوبی است که ما هم در مجلس از آن حمایت میکنیم.
وی افزود: برای اجرایی شدن این پیشنهاد باید تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد تا کالاها متناسب با گرانیها و تورم تامین شود و در نهایت به فقرا و محرومین کمک میکند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: براین اساس در اجرای کالابرگ الکترونیک باید سازمان برنامه و بودجه بودجه لازم را تأمین کند و در عین حال یارانه پردرآمدها نیز حذف شود.