معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار تاکید کرد:
بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد در اولویت است
اسماعیل گرجی پور بر ضرورت تعیین تکلیف سریع ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق فولاد و پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان این حوزه با مشارکت و همکاری روسای کانونهای بازنشستگی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از مدیران و نمایندگان بازنشستگان فولاد، بر استمرار خدمات بیمه تکمیلی و صیانت از سرمایهها و بهبود معیشت بازنشستگان این صندوق تأکید شد.
اسماعیل گرجیپور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف سریع ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق فولاد و پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان این حوزه با مشارکت و همکاری روسای کانونهای بازنشستگی تاکید کرد.
گرجیپور با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان به هیچ عنوان نباید روی زمین بماند و «هیچ شرمندگی بالاتر از محروم ماندن کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی نیست»، تصریح کرد: «با توجه به سابقه آقای ازوجی در سازمان برنامه و بودجه، ضروری است نسبت به تنظیم و تدوین بودجه مناسب و دقیق با همکاری کانونهای بازنشستگان فولاد برای موضوعات مختلف اقدام شود.»
در این نشست، بازنشستگان و روسای کانونهای بازنشستگی کارکنان فولاد به بیان مهمترین مطالبات و مسائل بازنشستگان این صنعت از جمله تعیین تکلیف خدمات بیمه تکمیلی، پرداخت بدهی به شرکت بیمه گر، همسانسازی حقوق بازنشستگان و اجرای کامل مواد مختلف حقوق بازنشستگان فولاد، استفاده از ظرفیت کانونهای بازنشستگی در تصمیم گیریهای مربوط به بازنشستگان، پرداختند.