چرا اخبار نشت گاز کلر در پتروشیمی اروند تناقض دارد؟/ آمارهای متفاوت از مصدومیت کارگران

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس اطلاعیه شرکت پتروشیمی رجال، این حادثه در ساعت ۰۵:۵۹ دقیقه بامداد امروز ۱۳ آبان رخ داده و در نتیجه آن، ۵۴ نفر از کارکنان این شرکت دچار عوارض تنفسی شده‌اند که از این میان پنج نفر برای ادامه درمان به بیمارستان صنایع پتروشیمی منتقل شده‌اند. این اطلاعیه همچنین حادثه را ناشی از نشت گاز کلر در مجتمع پتروشیمی اروند عنوان کرده است.

اما اطلاعیه شرکت پتروشیمی اروند، حادثه را نشتی جزئی در مسیر فرایندی حین راه‌اندازی ترین ۲ واحد کلرآلکالی توصیف کرده و تأکید دارد که این رخداد با اقدام سریع تیم‌های فنی و ایمنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شده است. در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به مصدومیت یا تأثیر آن بر سایر مجتمع‌ها، از جمله پتروشیمی رجال و کارکنان پتروشیمی اروند نشده است.

در سوی دیگر، اطلاعیه سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (با منبع پتروشیمی اروند)، زمان وقوع حادثه را ساعت ۰۷:۰۳ اعلام کرده و از «نشت محدود گاز کلر» سخن گفته است. در این اطلاعیه آمده که تعدادی از کارکنان دچار مصدومیت سطحی شده و سه نفر به بیمارستان نفت منتقل شده‌اند. همچنین اشاره شده است که به دلیل همجواری، این نشت به بخشی از مجتمع پتروشیمی رجال نیز سرایت کرده است.

مقایسه این سه روایت نشان می‌دهد که در حالی‌که روابط عمومی پتروشیمی رجال از ۵۴ مصدوم و وقوع حادثه در ساعت ۰۵:۵۹ خبر داده، اطلاعیه‌های پتروشیمی اروند و منطقه ویژه، هم از زمان متفاوت (۰۷:۰۳) و هم از تعداد کمتر مصدومان (سه نفر اعزامی) سخن می‌گویند. علاوه بر این، در حالی‌که پتروشیمی اروند حادثه را صرفاً «نشتی جزئی بدون خسارت» عنوان کرده، گزارش پتروشیمی رجال از «بروز عوارض تنفسی گسترده میان کارکنان» حکایت دارد.

این تفاوت‌ها در اطلاع‌رسانی رسمی، بار دیگر مسئله یکپارچگی و شفافیت اطلاع‌رسانی صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را مطرح کرده و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای HSE، روابط عمومی‌ها و نهادهای مسئول در زمان وقوع رویدادهای اضطراری تأکید می‌کند.

انتهای پیام/