انتقاد رانندگان استیجاری پالایشگاه نهم عسلویه به تبعیض رفاهی

انتقاد رانندگان استیجاری پالایشگاه نهم عسلویه به تبعیض رفاهی
رانندگان شاغل در پالایشگاه نهم عسلویه نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع کارت سرانه ورزش که مبلغی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، معترض هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رانندگان شاغل در پالایشگاه نهم عسلویه نسبت به تبعیض در توزیع کارت‌های سرانه ورزش معترض هستند. 

منابع کارگری در میان این رانندگان اعلام کردند: ما رانندگان شاغل در پالایشگاه نهم عسلویه نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع کارت سرانه ورزش که مبلغی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، معترض هستیم. این کارت‌ها را در میان همه نیروها توزیع کردند و تنها رانندگان از این تسهیلات رفاهی محروم ماندند.

این منابع می‌گویند: هر چند سال یک بار کارت سرانه ورزش توزیع می‌شود اما چرا ما باید از تسهیلات شغلی مانند این محروم باشیم؟ ما نیز به عنوان نیروی کار مجموعه کار می‌کنیم و یکی از سخت‌ترین مشاغل را در این مجموعه داریم، اما با وجود حقوق اندک به عنوان راننده استیجاری، این تسهیلات به ما ارائه نمی‌شود!

 

