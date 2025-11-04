انتقاد رانندگان استیجاری پالایشگاه نهم عسلویه به تبعیض رفاهی
منابع کارگری در میان این رانندگان اعلام کردند: ما رانندگان شاغل در پالایشگاه نهم عسلویه نسبت به بیعدالتی و تبعیض در توزیع کارت سرانه ورزش که مبلغی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، معترض هستیم. این کارتها را در میان همه نیروها توزیع کردند و تنها رانندگان از این تسهیلات رفاهی محروم ماندند.
این منابع میگویند: هر چند سال یک بار کارت سرانه ورزش توزیع میشود اما چرا ما باید از تسهیلات شغلی مانند این محروم باشیم؟ ما نیز به عنوان نیروی کار مجموعه کار میکنیم و یکی از سختترین مشاغل را در این مجموعه داریم، اما با وجود حقوق اندک به عنوان راننده استیجاری، این تسهیلات به ما ارائه نمیشود!