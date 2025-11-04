علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در مراسم معارفه داوود حمیدی به‌عنوان جانشین خود در امور بازنشستگی کارکنان فولاد و سرپرست مدیر داخلی حساب این حوزه، گفت: هدف از انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری، حفظ منافع بازنشستگان، صیانت از دارایی‌ها، تقویت زنجیره ارزش صنعت فولاد در این صندوق، و جلوگیری از موازی‌کاری‌های اداری است و این فرآیند در چارچوب قانون و با کمترین آسیب به ذی‌نفعان دنبال می‌شود.

علاءالدین ازوجی، در این مراسم با اشاره به روند انتقال این صندوق گفت: «اگرچه در این مسیر ممکن است مسائلی وجود داشته باشد، اما اصل این انتقال بر پایه تصمیم شورای عالی اداری و در راستای انسجام ساختاری و افزایش کارآمدی مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود.»

وی افزود: «در حال حاضر، مرحله گذار بیشتر جنبه اداری دارد و طراحی ساختار جدید هلدینگی در دستور کار است تا از دارایی‌ها، املاک و شرکت‌های زیرمجموعه فولاد به‌صورت مؤثر صیانت شود و از ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه برای تقویت منابع صندوق استفاده گردد.»

ازوجی با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی بازنشستگان فولاد باید رفع شود، خاطرنشان کرد: «در حوزه بیمه تکمیلی، تمدید سه‌ماهه انجام شده و برای سال آینده نیز در حال طی مراحل قانونی هستیم تا استمرار بیمه تکمیلی بدون وقفه صورت گیرد. همچنین پرداخت‌های حقوق و مستمری نیز در صدر اولویت‌های کاری است.»

او با اشاره به ماهیت متفاوت صندوق فولاد اظهار داشت: «بازنشستگان فولاد از نظر نوع شغل و ساختار حقوقی و بیمه‌ای با بازنشستگان کشوری تفاوت دارند و براین اساس، صندوق بازنشستگی کشوری خود را موظف می‌داند این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کند.»

ازوجی در ادامه، انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری را عاملی برای «تکمیل زنجیره فولاد و تقویت حاکمیت شرکتی» دانست و گفت: «در واگذاری‌های گذشته، بخشی از زنجیره فولاد جدا شده بود، اما با این انتقال می‌توانیم یکپارچگی این زنجیره را بازیابی کنیم و ارزش افزوده و ثروت بیشتری برای ذی‌نفعان کشوری و فولاد ایجاد کنیم.»

وی با قدردانی از زحمات آقای باقری، نماینده هیات امنا در صندوق بازنشستگی فولاد، و با استقبال از مسئولیت‌پذیری آقای داوود حمیدی افزود: «با شناختی که از جامعه کارگری و ساختار فولاد وجود دارد، یقین دارم آقای حمیدی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد هم‌افزایی و ارتباط نزدیک با کانون‌های بازنشستگی ایفا کند.»

ازوجی در پایان با تأکید بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «شفافیت در واگذاری‌ها، پاسخگویی در قبال املاک و شرکت‌ها و حرکت در مسیر قانون، محور اصلی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد خواهد بود تا اعتماد ذی‌نفعان تقویت و دغدغه‌ای برای بازنشستگان عزیز کشوری و فولاد وجود نداشته باشد.»

در این نشست، داوود حمیدی جانشین سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگی کارکنان فولاد نیز با اشاره به ضرورت حرکت بر اساس قوانین بالادستی کشور گفت: «ما چهار چارچوب اصلی در پیش‌رو داریم؛ نخست قانون نظام جامع تأمین اجتماعی که تکلیف تمامی صندوق‌های ۱۷گانه کشور را مشخص می‌کند، دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان محور حرکت ما، سوم قانون اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و چهارم مصوبه هیئت وزیران درباره نحوه تعیین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره. تمام برنامه‌های صندوق فولاد باید در این چارچوب‌ها اجرا شود.»

حمیدی با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان فولاد افزود: «بازنشستگان برای ما نعمت و صاحبان اصلی صندوق هستند. هر تلاشی که انجام می‌دهیم برای حفظ شأن و رفاه آنان است و احترام به این قشر ارزشمند از اوجب واجبات ماست.»

او با انتقاد از وضعیت برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فولاد تصریح کرد: «شرکت‌های وابسته باید بهره‌ور باشند و سودآوری ایجاد کنند، نه اینکه به منبع هزینه تبدیل شوند. قابل قبول نیست که ما به شرکتی امکانات بدهیم و در عوض، از منابع صندوق برای جبران زیان‌هایش استفاده کنیم. چنین ساختاری باید اصلاح شود.»

حمیدی ادامه داد: «امروز دولت حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، اما انتظار دارد صندوق‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌های خود، هزینه‌های بیمه تکمیلی و سایر خدمات را تأمین کنند. این یعنی ما باید به سمت خوداتکایی و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها حرکت کنیم.»