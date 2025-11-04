قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛
تسویه مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان ظرف یک هفته/ پرداخت اوراق از سوی دولت
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی طی چند روز آینده تسویه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عادل دهدشتی با قدردانی از مساعدت و حمایت اعضای شورای هماهنگی سران قوا در خصوص تصویب و ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و همچنین همکاری و همراهی نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دیوان محاسبات بابت کمک به سازمان در زمینه تأمین منابع نقدینگی با توجه به شرایط خاص کشور افزود: با استمرار فرایند تبدیل اوراق مالی به نقدینگی، مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی، داروخانهها و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.
وی افزود: ۱۵ همت جهت پرداخت مطالبات مراکز درمانی برای اسناد رسیدگی شده تا نیمه خردادماه امسال توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و پرداخت بیمه تکمیلی نیز طی هفته پیش رو آغاز میشود.
اجرای دو مرحله متناسبسازی در یک سال
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درخصوص پرداخت معوقات متناسبسازی بازنشستگان گفت: در ماه اخیر و با بازگشت آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کشور و همچنین تلاش شبانهروزی همکاران سازمان در سطوح و واحدهای مختلف ستادی و استانی و شعب، شرایط وصول منابع سازمان از حقبیمه و سایر منابع بهبود پیدا کرد و در همین چارچوب، معوقات یکماهه فروردین متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز تسویه شد تا موضوع مرحله اول و دوم متناسبسازی که در دوره مدیریت جدید سازمان در دستور کار قرار گرفته بود، با عمل به کلیه تعهدات سازمان در این زمینه به پایان برسد.
وی در پایان گفت: ضمن عذرخواهی بابت برخی تأخیرها در روند پرداخت معوقات که حاصل شرایط مختلف اقتصادی بود، خوشبختانه توانستیم دو مرتبه در یکسال اخیر متناسبسازی را برای بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی کشور اجرا کنیم و در پی آن حقوق مستمری آنها افزایش قابل توجهی داشته باشد.