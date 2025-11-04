آخرین جزئیات پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ایران در تماس با خبرنگار ایلنا، از آخرین جزئیات پرداخت وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

پرویز احمدی پنجکی (عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) گفت: برای آن دسته بازنشستگان متقاضی وام که ثبت نام کرده یا در حال ثبت نام هستند پیامک‌هایی ارسال شده و انشاالله به زودی مبالغ وام برای آن‌ها واریز خواهد شد.

وی افزود: فعلا ما به مدت یک هفته در مرحله ثبت نام هستیم؛ سهمیه جدید حدود ۳۰ هزار نفری در کل کشور تعیین شده است. کانون‌های بازنشستگان در حال ثبت نام وام‌های جدید هستند.

او تاکید کرد: مبالغ وام برای مستمری‌بگیرانی که قبلا ثبت نام کرده‌اند، انشاالله در پایان این ماه واریز خواهد شد.

انتهای پیام/