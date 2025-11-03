خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در چندین شهر

تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در چندین شهر
کد خبر : 1708861
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹ تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۱ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کردستان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، تهران، همدان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند. 

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل و احقاق حقوق مزدی خود هستند. 

بازنشستگان در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و بی‌توجهی به مطالبات خود بیش از ۱۰۰ تجمع برگزار کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
