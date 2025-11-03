تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در چندین شهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۱ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کردستان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، تهران، همدان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل و احقاق حقوق مزدی خود هستند.

بازنشستگان در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و بی‌توجهی به مطالبات خود بیش از ۱۰۰ تجمع برگزار کرده‌اند.

انتهای پیام/