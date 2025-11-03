خبرگزاری کار ایران
تجمع پرستاران کرمانشاه در اعتراض به بی‌عدالتی

پرستاران کرمانشاه در اعتراض به تبعیض و بی عدالتی مقابل ساختمان علوم پزشکی این شهر جمع شدند.

جمعی از پرستاران کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز (دوازدهم آبان) مقابل دانشگاه علوم پزشکی خبر دادند. 

آن‌ها می‌گویند: به بی‌عدالتی، تبعیض و عدم توجه به مطالبات یکساله‌مان معترضیم و از رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست داریم پاسخ ما را بدهد.

برخی از این پرستاران ماه‌ها معوقات مزدی پرداخت نشده دارند ضمن اینکه  به مبالغ پایین کارانه و تعرفه‌های پرداختی معترض‌اند. 

این پرستاران، یک هفته پیش از این  در روز پرستار نیز تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند. 

