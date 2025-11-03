جمعی از پرستاران کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز (دوازدهم آبان) مقابل دانشگاه علوم پزشکی خبر دادند.

آن‌ها می‌گویند: به بی‌عدالتی، تبعیض و عدم توجه به مطالبات یکساله‌مان معترضیم و از رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست داریم پاسخ ما را بدهد.

برخی از این پرستاران ماه‌ها معوقات مزدی پرداخت نشده دارند ضمن اینکه به مبالغ پایین کارانه و تعرفه‌های پرداختی معترض‌اند.

این پرستاران، یک هفته پیش از این در روز پرستار نیز تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند.

انتهای پیام/