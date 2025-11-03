در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش به چه معترض هستند؟
یک فعال صنفی بازنشسته گفت: بازنشستگان در تجمع این هفتهی خود، خواستار افزایش مراکز ملکی تامین اجتماعی شدند.
فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان شوش و هفتتپه، با اشاره به تجمعات هفتگی بازنشستگان به خبرنگار ایلنا گفت: بازنشستگان هر ماه مبلغی بابتِ بیمه تکمیلی پرداخت میکنند اما هیچ کدام از خدمات بیمه آتیهسازان حافظ رضایت ندارند. خواسته اصلی ما لغو بیمه تکمیلی و اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲۹ قانون اساسی کشور است.
نیکوفر گفت: بازنشستگان در تجمع این هفتهی خود، خواستار افزایش تعداد مراکز ملکی تامین اجتماعی شدند تا امکان اجرای صحیح ماده ۵۴ تامین اجتماعی فراهم شود و نیاز چندانی به بیمه تکمیلی باقی نماند؛ چرا در شهری کارگری مانند شوش، تامین اجتماعی بیمارستان ملکی ندارد؟
فعال صنفی بازنشسته شوش گفت: همچنین بازنشستگان در این تجمعات از مدیرعامل سازمان و اعضای هیئتمدیره خواستند تا در خصوص بازگرداندن امتیاز بیمارستان ملکی شهرستان شوش اقدامات لازم را انجام دهند.
به گفته وی، بازنشستگان همچنین نسبت به واگذاری بانک رفاه، حذف سهجانبهگرایی و لغو ماده ۸۹ تامین اجتماعی اعتراض دارند و بر ضرورت اصلاح اساسنامه کانونهای بازنشستگی تاکید دارند.