به گزارش ایلنا، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در استان تهران طی متنی به گزارش اخیر ایلنا با عنوان «انتقاد بازنشستگان فولاد از خدمات ناچیز بیمه تکمیلی» که روز یکشنبه منتشر شد، پاسخ داده است.

سرپرست اداره‌کل بیمه آتیه‌سازان حافظ استان تهران، در پاسخ به گزارش منتشرشده با کد خبر ۱۷۰۶۸۷۵ و اظهارات یکی از فعالان صنفی بازنشستگان صندوق فولاد، ضمن رد ادعای قطع همکاری مراکز درمانی و محدود بودن خدمات بیمه‌ای، تأکید کرد که این شرکت با بیش از ۱۴۰۰ مرکز درمانی و داروخانه معتبر در تهران همکاری فعال دارد و تمام خدمات بیمه‌ای در چارچوب تعهدات قانونی و قراردادی صندوق بازنشستگی فولاد ارائه می‌شود.

رحیم جاودان خرد، سرپرست اداره‌کل بیمه آتیه‌سازان حافظ استان تهران، در پاسخ به گزارش منتشرشده با کد خبر ۱۷۰۶۸۷۵ و اظهارات احمد اباذری، فعال صنفی بازنشستگان صندوق فولاد، ادعای قطع ارتباط گسترده مراکز درمانی و داروخانه‌ها با بیمه آتیه‌سازان حافظ را خلاف واقع دانست و گفت: این شرکت در استان تهران با بیش از ۱۴۰۰ مرکز درمانی و داروخانه معتبر شامل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و دندانپزشکی‌ها قرارداد فعال دارد و خدمات متنوعی را به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.

وی درباره‌ی ادعای محدود بودن تعداد داروخانه‌های طرف قرارداد در تهران نیز توضیح داد: هم‌اکنون چندین داروخانه در تهران طرف قرارداد با بیمه آتیه‌سازان حافظ هستند. همچنین در مواردی که بیمه‌شدگان به مراکزی مراجعه کنند که طرف قرارداد نیستند، تسویه‌حساب به‌صورت حضوری و آنی انجام می‌شود تا هیچ محدودیتی در دریافت خدمات برای بیمه‌شدگان ایجاد نشود.

سرپرست اداره‌کل بیمه آتیه‌سازان حافظ استان تهران در خصوص پوشش خدمات دندانپزشکی نیز اظهار کرد: بیمه آتیه‌سازان حافظ براساس قرارداد فی‌مابین با صندوق بازنشستگی فولاد، خدمات درمانی را در چارچوب تعهدات مصوب ارائه می‌دهد. پوشش خدمات دندانپزشکی تابع مفاد قرارداد و سقف تعیین‌شده از سوی صندوق است در مواردی که خدمات خاصی مشمول پوشش مستقیم نباشد، امکان دریافت هزینه از طریق ارائه اسناد پزشکی فراهم است.

جاودان خرد در ادامه افزود: سقف تعهدات بیمه تکمیلی توسط صندوق بازنشستگی فولاد تعیین می‌شود و شرکت بیمه‌گر صرفاً مجری قرارداد است. در صورت نیاز به افزایش سقف‌ها، این موضوع باید از سوی صندوق بازنگری و تأمین اعتبار شود.

وی همچنین، مقایسه عملکرد بیمه‌گران بدون در نظر گرفتن شرایط قرارداد، میزان تعهدات، و نحوه پرداخت مطالبات، قیاسی نادرست است. لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ناشی ازعدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط صندوق بازنشستگی فولاد به شرکت بیمه‌گر است.

پرداخت مطالبات مربوط به دوره بیمه‌گر قبلی (بیمه دانا) ارتباطی به شرکت آتیه‌سازان حافظ ندارد و مسئولیت آن بر عهده صندوق بازنشستگی فولاد است. این موضوع نیز تأییدی بر این نکته است که ریشه مشکلات درعدم ایفای تعهدات مالی صندوق است

سرپرست بیمه آتیه سازان حافظ استان تهران در پایان با رد ادعای‌عدم پاسخگویی شرکت گفت: اداره‌کل استان تهران و ادارات تابعه همواره آماده پاسخگویی به بیمه‌شدگان هستند و از طریق سامانه تلفنی ۷۵۰۱۳-۰۲۱، دفاتر نمایندگی و کارشناسان مستقر در مراکز درمانی، خدمات‌رسانی مستمر انجام می‌شود. با این حال، عدم پرداخت مطالبات از سوی صندوق فولاد مانع اصلی در گسترش همکاری با مراکز درمانی جدید است.

این مقام مسئول آتیه سازان حافظ در پایان خاطرنشان کرد: انتشار مصاحبه‌هایی بدون بررسی صحت اطلاعات، می‌تواند موجب نگرانی بازنشستگان شود.

