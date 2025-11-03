خبرگزاری کار ایران
در نشست مشترک دبیران اجرایی خانه های کارگر مازندران، گیلان و گلستان تاکید شد؛

دستمزد کارگران ترمیم شود

در نشست مشترک دبیران اجرایی خانه های کارگر مازندران، گیلان و گلستان، بر ضرورت توجه به معیشت کارگران تاکید شد.

به گزارش ایلنا، دبیراجرایی خانه کارگر گیلان به عنوان میزبان این نشست درجلسه هیات اجرایی خانه کارگر این استان از مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی و کاستی‌های بخش درمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: این مشکلات، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در پی خواهند داشت.

ایزدی با اشاره به تاکیدات دبیرکل خانه کارگر برای پیگیری ورفع مشکلات کارگران و بازنشستگان گفت: ایام مبارک پیروزی انقلاب، دفاتر خانه کارگر درشهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودبار، انزلی و تالش راه اندازی خواهد شد.

طالبا دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان هم درسخنانی موضوع درمان را یکی از مسایل مهم جامعه کارگری و بازنشستگان برشمرد و گفت: متاسفانه در برخی مقاطع راه اندازی مراکز درمانی تحت تاثیر تصمیم گیری‌های سیاسی بوده و توام با ابهاماتی بوده است.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئول دفتر هماهنگی مناطق شمال کشور با اشاره به مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان نسبت به تبعات بی توجهی به این مشکلات و یاس و ناامیدی آنان هشدار داد.

او با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا در ماه‌های پیش رو گفت: حضور گسترده کارگران و پیشکسوتان تولید وبازنشستگان در این انتخابات و حضور منتخبان آنان درنهاد مهم شوراها نمایش بی نظیری از وحدت و یکپارچگی آنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

وی ترمیم دستمزد کارگران و بازنشستگان را مطالبه جدی آنان درشرایط سخت کنونی دانست و گفت: توزیع سبد کالاهای اساسی میان این عزیزان در شرایط کنونی مهمترین پیشنهاد تشکل های کارگری است .

وی گفت: به عنوان دبیر مناطق شمال کشور به زودی جلساتی را با وزیر محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با استان‌های شمالی خواهیم داشت تا انعکاس دهنده مشکلات کارگران و بازنشستگان  باشیم.

 

