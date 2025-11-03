به گزارش ایلنا به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد زمینه‌های همکاری دوجانبه، هم‌افزایی و استفاده از توان علمی و اجرایی طرفین برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و مشاوره‌ای، تقویت ارتباط میان بخش آموزش عالی با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمک به حل مسائل کشور است.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو مؤسسه در محورهای زیر همکاری خواهند داشت:

- استفاده مشترک از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مرتبط با تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش عالی؛

- همکاری در طراحی، اولویت‌بندی و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری رویدادها، سمینارها، حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی تحصیلات تکمیلی؛

- تولید محصولات آموزشی مشترک در زمینه‌هایی همچون اقتصاد کار، اقتصاد آموزش عالی و حکمرانی داده‌های هوشمند و برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی؛

- مشارکت در طراحی و برگزاری رویدادهای علمی، همایش‌ها، نشست‌ها و جشنواره‌ها در سطح ملی و بین‌المللی در حوزه تعاون، کار، رفاه اجتماعی و آموزش عالی؛

- همکاری در راه‌اندازی آزمایشگاه‌های سیاست، رفتار و مالی و بهره‌گیری متقابل از مراکز تحقیقاتی دو مؤسسه؛

- همکاری در انتشار کتاب‌ها، مقالات، نشریات علمی، ماهنامه «کار و جامعه» و راه‌اندازی فصلنامه علمی مشترک مورد تأیید وزارت علوم؛

- همکاری در زمینه فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی، اطلاع‌رسانی رویدادها، و ایجاد کلان‌داده در نظام آموزش عالی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر بستر فناوری‌های نوین همچون بلاک‌چین و اینترنت اشیاء؛

- تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی، برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های علمی و همکاری در طراحی پروژه‌های کلان ملی مرتبط با داده‌های حوزه آموزش عالی و رفاه اجتماعی؛

- تبادل تجربه‌ها و ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی، نرم‌افزاری، مدیریتی و منابع انسانی میان دو مؤسسه.

گفتنی است برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شده است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو مؤسسه تشکیل شود تا برنامه‌های اجرایی و نحوه مشارکت طرفین را پیگیری کند.

