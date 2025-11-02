خبرگزاری کار ایران
برگزاری اولین جلسه شورای رفاهی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نخستین جلسه شورای رفاهی کارکنان سازمان با هدف تبیین سازوکار فعالیت شورا و راهبردهای اصلی آن تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، شورای رفاهی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با هدف بررسی و رسیدگی به مطالبات و مسائل رفاهی و افزایش رضایتمندی همکاران آغاز به کار کرد.

در این جلسه مهدی شکوری، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی، علیرضا وثوقی‌فر، معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی، قائم موهبتی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌ها، مجید سعادتی مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر مدیرعامل، فرشاد نوروزپور مشاور مدیرعامل ومدیرکل روابط عمومی و فردین سلیمی پارسا مدیرکل خدمات عمومی و رفاه و سید محسن نظام خیرآبادی مدیرکل منابع انسانی به عنوان اعضای اصلی حضور داشتند.

تهیه گزارش جامع و بررسی وضع موجود در حوزه رفاهی همکاران، اخذ نظرات ادارات کل و مدیریت‌های درمان استان‌ها در خصوص ضابطه رفاهی ابلاغی سال جاری و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود ضابطه مذکور، ارائه سازوکار لازم جهت نظرسنجی و مشارکت فعال و موثر همکاران در خصوص کیفیت و چگونگی ارائه خدمات رفاهی سازمان و تدوین برنامه جهت توزیع عادلانه تمهیدات و برنامه ریزی رفاهی در سطح کشور از جمله تصمیمات این جلسه بود.

گفتنی است «شورای رفاهی کارکنان» با دستور مدیرعامل سازمان و به منظور ساماندهی، هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در راستای بهبود امور رفاهی کارکنان سازمان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات برای پیشبرد رویکردهای کلان رفاهی، شناسایی نیازها و دغدغه‌های کارکنان و افزایش رضایتمندی همکاران ارجمند از طریق اعتلای کمی و کیفی خدمات رفاهی، آغاز به کار کرده است.

 
 
 
 

 

