اعتراض بازنشستگان فولاد اصفهان به ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، صبح امروز یکشنبه (11 آبان ماه) در اعتراض به انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری و عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، تجمع کردند.

این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل متناسب‌سازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.

