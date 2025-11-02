به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه، جمعی از کارگران قرار دادی و پیمانکاری واحد حراست شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر که برای وصول برخی مطالبات خود از کارفرما به اداره کار شکایت کرده‌اند نسبت به طولانی شدن روند دادرسی و بی‌اثر ماندن شکایات خود مقابل ساختمان اداره کار منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر تجمع کردند.

کارگران نسبت به طولانی بودن روند دادرسی و بی‌اثر ماندن شکایات صنفی خود معترض هستند و می‌گویند: موضوع شکایت به پرداخت‌نشدن بخشی از حقوق و مزایای نیروهای قراردادی و نیروهای حراست پیمانکار مربوط می‌شود که از ماه‌ها پیش در انتظار رسیدگی نهایی هستند.

آنطور که آن‌ها می‌گویند؛ نظر کارشناس اداره کار و دادگستری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ اعلام شده و از سوی شرکت نیز هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به نظر کارشناسی ثبت نشده است. با وجود این، هنوز رأی نهایی از سوی اداره کار صادر نشده و علت این تأخیر مشخص نیست.

در این زمینه یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز گفت: «ما بیش از چند ماه است که منتظر تعیین تکلیف مطالبات خود از سوی اداره کار هستیم. کارشناسی‌ها انجام شده و شرکت هم نسبت به نظر کارشناسان اعتراضی نکرده، اما هنوز اداره کار حکمی صادر نشده است. این تأخیر باعث سردرگمی و فشار اقتصادی بر کارکنان شده است.»

وی به نیابت از همکاران خود تأکید کردند که خواسته اصلی آنان تسریع در صدور رأی نهایی و اجرای آن از سوی اداره کار است تا وضعیت حقوق و مطالباتشان مشخص شود.

به گفته وی؛ بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، این شرکت ملزم به اجرای مصوبات هلدینگ خلیج فارس در زمینه حقوق و دستمزد نیروهای قراردادی شده است.

او گفت؛ اجرای کامل این مصوبه و اعمال آن در مورد نیروهای پیمانکار نیز می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود را برطرف کند. در این میان، هر چند پیگیری‌های مکرر توسط واحد قضایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و همچنین ریاست حراست ارشد منطقه ویژه در خصوص تعیین‌تکلیف این پرونده انجام شده اما با این وجود، هنوز اداره کار منطقه ویژه اقدامی در جهت صدور رأی نهایی انجام نداده است.

تجمع امروز در فضایی آرام برگزار شد و کارکنان ضمن تأکید بر پیگیری حقوق خود از مسیرهای قانونی، خواستار ورود جدی اداره کار و تسریع در روند رسیدگی به پرونده شدند.

