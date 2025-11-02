راننده در حال غیر عادی به خودروی کارگران زد/ جزئیات بیشتر از مرگ ۴ کارگر شهرداری در اتوبان فهمیده تهران

یک منبع کارگری درباره جزئیات بیشتر حادثه مرگ ومصدومیت ۱۳ کارگر شهرداری تهران به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه برخورد خودرو سواری با ۴ خوردو دیگر از جمله خودرو حامل کارگران شهرداری در بزرگراه فهمیده بعد از کوهک در منطقه ۲۲ تهران رخ داده که موجب مرگ ۴ کارگر ومصدومیت ۹ کارگر دیگر شد.

او گفت: این حادثه مقارن حوالی ساعت ۱:۱۵ بامداد روز جمعه (۹آبان ماه) درحالی رخ داد که بنا بر اظهارات برخی مسئولان شهرداری، راننده یک خودرو سواری در یک حال غیر عادی با چهار خودرو از جمله خودرو حامل کارگران پاکبان شهرداری منطقه ۲۲ برخورد می‌کند که منجر به چپ کردن خودروی کارگران می‌شود.

او افزود: در نتیجه این اتفاق ۳ نفر از کارگران ایرانی شهرداری درجا فوت می‌کنند و یک نفر دیگر بعد از انتقال به بیمارستان جان خودرا از دست می‌دهد. در عین حال وضعیت جسمی یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.

