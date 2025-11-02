جزئیات مرگ ۴ پاکبان بر اثر برخورد خودرو در تهران/ ۹ کارگر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱:۱۵ بامداد روز جمعه (۹آبان ماه) در نتیجه برخورد یک خودروسواری با کارگران شهرداری در بزرگراه شهید فهمیده بعد از کوهک در تهران، موجب مرگ ۴ کارگر و مصدومیت ۹ کارگر دیگر شد.

بر اساس گزارش مهدی قاسمی (معاون اداره ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران)، یک دستگاه سواری پژو پارس به دلایل سرعت ۲۰۰ کیلیومتر از مسیر منحرف و کارگران پاکبان شهرداری برخورد می‌کند که پس از برخورد، متاسفانه ۳ کارگر در جا جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر در بیمارستان جان باخت؛ ۹ کارگر نیز در اثر این تصادف مصدوم می‌شوند که وضعیت یک نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

انتهای پیام/