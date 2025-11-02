کارگران زن در ماسرو راهپیمایی کردند/ تهدید امنیت شغلی کارگران نساجی
صدها کارگر کارخانههای نساجی در پایتخت لسوتو، دست به راهپیمایی زدند و از دولت خواستند تا اقدام فوری برای حفظ شغلها انجام دهد. نگرانی اصلی آنان، بلاتکلیفی در تمدید قانون «رشد و فرصتهای آفریقایی» (AGOA) است که بازار صادرات محصولات نساجی لسوتو به آمریکا را تضمین میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری گراندآپ: صدها کارگر کارخانههای نساجی روز جمعه در ماسرو در آفریقا تظاهرات کردند و خواستار اقدام فوری دولت برای نجات صنعت نساجی شدند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که بلاتکلیفی درباره تمدید قانون «رشد و فرصتهای آفریقایی» نگرانی جدی ایجاد کرده است، قانونی که اجازه میدهد محصولات نساجی لسوتو بدون تعرفه به آمریکا صادر شود.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشتههای «AGOA کجاست؟» و «AGOA را تمدید کنید و جلوی از دست رفتن شغلها را بگیرید»، از محله Sethaleng-sa-Mopapa تا منطقه Sefikeng-sa-Moshoeshoe در مرکز ماسرو راهپیمایی کردند. اکثریت شرکتکنندگان زنان بودند که بخش عمده کارگران نساجی را تشکیل میدهند.
این تظاهرات توسط ائتلافی از اتحادیههای کارگری سازماندهی شد و پس از اختلافاتی با پلیس در ابتدای هفته برگزار گردید. پلیس ابتدا از صدور مجوز جلوگیری کرده بود، اما با مداخله وزیر پلیس اجازه برگزاری راهپیمایی صادر شد.
راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح آغاز و در مرکز ماسرو به پایان رسید. برگزارکنندگان اعلام کردند حدود ۴۰۰ نفر در این حرکت حضور داشتند.
رهبران اتحادیهها تأکید کردند که این اعتراض یک درخواست فوری برای اقدام است، زیرا کارخانهها در حال تعطیلی هستند. یکی از نمایندگان کارگران گفت: «محصولات ما مستقیم به آمریکا صادر میشود. اگر قانون AGOA تمدید نشود، کارخانه ما تعطیل خواهد شد و صدها نفر شغل خود را از دست خواهند داد.»
کارگران از دولت خواستند تا شرایط اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر شاغل در صنعت نساجی را حفظ کند و برای کاهش بیکاری اقدام فوری انجام دهد.
اعتراضکنندگان همچنین خواستار افزایش تعداد بازرسان کار و نظارت بر کارخانهها شدند تا حقوق کارگران رعایت شود. آنها به نمونهای از کارخانه Ace Apparel در Maputsoe اشاره کردند که پس از تعطیلی، حدود ۱۵۰۰ کارگر بدون دریافت حقوق باقی ماندند.
در این راهپیمایی، گروههای جوانان، فروشندگان خیابانی و انجمنهای مصرفکننده نیز شرکت کردند و همبستگی خود را با کارگران نشان دادند. فروشندگان خواستار کاهش نرخ برق خانگی و حمایت از کسبوکارهای کوچک شدند.
وزیر دفتر نخستوزیر، به نمایندگی از نخستوزیر سام ماتکان، نامه کارگران را دریافت کرد و ضمن تحسین آنها برای استفاده قانونی از حقوقشان، وعده داد که مطالباتشان را به نخستوزیر منتقل و مذاکرات با همه طرفها را آغاز کند.