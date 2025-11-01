انتشار ماهنامه مهرماه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری +لینک دریافت

به گزارش ایلنا، شماره یکصد و هفتاد و سوم نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد.

در شماره مهرماه ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان، مطالبی از فعالان برجسته کارگری و حقوق بازنشستگان کشور از جمله حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، علی حیدری (مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، گزارش نشست «مسائل بازنشستگان» در دانشگاه تهران، مصاحبه با غلامرضا طالبا (دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان) و دیگر موضوعات مرتبط مانند انتخابات اخیر اتحادیه پیشکسوتان، به چاپ رسیده است.

فایل این نشریه در انتهای این خبر دانلود در دسترس قرار دارد:

انتهای پیام/