یک کارخانه فرآورده های گوشتی در«قم» پلمب شد/نگرانی کارگران از بیکاری
فعالیت یک کارخانه فرآورده های گوشتی در قم با حکم مراجع قضایی متوقف شد.
به گزارش ایلنا، یک کارخانه فرآورده های مواد گوشتی در شهرستان قم بعد از چندین سال فعالیت به دلیل بیتوجهی به اخطارها ی بهداشتی، با حکم قضایی پلمب شد.
در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته میشود؛ این واحد فرآورده های گوشتی به دلیل استفاده از گوشتهای غیر بهداشتی، توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی و غذا و دارو پلمب شده است.
به گفته یک منبع کارگری، با وضعیت پیش آمده کارگرانی که در این کارخانه مشغول کارند، نگران از دست دادن شغلشان هستند.