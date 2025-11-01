خبرگزاری کار ایران
حق مناطق جنگی به بازنشستگان نفت پرداخت می‌شود؟ +جزئیات

گام نخست برای پرداخت حق مناطق جنگی در سال ۱۴۰۴ برداشته شد.

به گزارش ایلنا، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به کارفرمایان اعلام کرد: فهرست بازنشستگان مشمول دریافت حق مناطق جنگی را ارائه کرده و منابع مالی مربوطه را واریز نمایند. 

صندوق‌ بازنشستگان صنعت نفت، مطابق با مقررات و ضوابط ابلاغی وزارت نفت و بر اساس نرخ سال ۱۴۰۴، اقدام به عملیاتی‌سازی مرحله نخست فرآیند پرداخت حق مناطق جنگی کرده است. بنابراین، پس از تأیید یا تکمیل اسامی افراد مشمول از سوی کارفرمایان و تأمین منابع مالی، پرداخت مذکور انجام خواهد شد. 

 صندوق بازنشستگان نفت اعلام کرد: به‌محض دریافت فهرست مشمولان و منابع مالی مربوطه، بازپرداخت این مبلغ انجام خواهد شد.  همچنین  تعیین افراد مشمول این قانون به دلیل ارتباط مستقیم با سوابق اشتغال بر عهده کارفرمایان بوده و از طریق شرکت‌های مربوطه انجام می‌شود.

 

