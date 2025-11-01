خبرگزاری کار ایران
مرگ و مصدومیت دو کارگر در آتش‌سوزی کارخانه تولید پلاستیک تبریز

مرگ و مصدومیت دو کارگر در آتش‌سوزی کارخانه تولید پلاستیک تبریز
در آتش‌سوزی که در کارخانه مواد پلاستیکی در سه‌راهی دورود تبریز رخ داد، دو کارگر کشته و مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در انبار یک واحد تولید مواد پلاستیکی واقع در سه راهی سردرود تبریز رخ داد که بر اثر آن یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگری مصدوم شد. 

از قرار معلوم این حادثه در روزهای گذشته در انبار سه طبقه یک کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در سه راهی سردرود شهرستان تبریز رخ داد که در آن، یک کارگر بنام «علی کریمی» جان خود را از دست داد و کارگر دیگری به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

 

