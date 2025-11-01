به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در انبار یک واحد تولید مواد پلاستیکی واقع در سه راهی سردرود تبریز رخ داد که بر اثر آن یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگری مصدوم شد.

از قرار معلوم این حادثه در روزهای گذشته در انبار سه طبقه یک کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در سه راهی سردرود شهرستان تبریز رخ داد که در آن، یک کارگر بنام «علی کریمی» جان خود را از دست داد و کارگر دیگری به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

