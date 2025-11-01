جزئیات جدید از کالابرگ آبان ماه
رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدید از نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه، در مورد شیوه پرداخت جدید کالابرگ از آبان ماه گفت: شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص میکنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت میکند.
پورمحمدی رئیس سازمان برنامه گفت یارانه کالابرگ در واقع مانند ماههای قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تعداد دهکهای مشمول کالابرگ هم تفاوتی نخواهد کرد و همان هفت دهک خواهد بود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر پیدا خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده میشود.
این مقام دولت چهاردهم در مورد تعداد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابر گفت تعدادشان کمتر میشود ا آنهایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است با اولویت بیشتر پرداخت میشود.