بدون قرارداد تازه از قهوه تازه خبری نیست!
اعتصاب مجدد کارمندان و کارگران استارباکس
دو هفته پیش نیروهای استارباکس با وعده مذاکره و آغاز چانهزنی نمایندگانشان با مدیران عامل شرکت، قانع شدند و این موضوع باعث توقف اعتراضات شده بود، اما با شکست مذاکرات بر سر قرارداد جدید، اعتراضات دوباره شروع شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه گاردین، جمعی از کارگران و کارمندان شرکت استارباکس در فراخوانی، اعتراض خود را به عدم افزایش دستمزد نشان داده و روز جمعه اعلام کردند که مجدداً به اعتصابات هفتههای گذشته خود ادامه میدهند.
در آخرین تجمع کارکنان استارباکس، آنها با پلاکاردهایی با این شعار، اقدام به تحصن کرده بودند: «بدون قرارداد تازه، از قهوه تازه خبری نیست!»
اتحادیه کارکنان اعلام کرده است که بزرگترین کافیشاپ زنجیرهای جهان درگیر چانهزنیهای نادرست و مانعتراشی در قرارداد عادلانه است.
کارگران اتحادیهای استارباکس در سراسر ایالات متحده، در میان خشم از دستمزد و شرایط کار دشوار در بزرگترین کافیشاپ زنجیرهای جهان، درگیر نقض قوانین کار آمریکا توسط این شرکت هستند.
استارباکس از سال ۲۰۲۱ با موج گستردهای از بسیج پرسنل خود علیه ستمهای این شرکت به کارکنان مواجه شده است. اتحادیه کارگران استارباکس، اتحادیهای که نماینده باریستاهای این زنجیره است، در انتخابات داخلی این مجمع صنفی با بیش از ۶۵۰ شعبه خود در ۴۵ ایالت و ناحیه کلمبیا، نماینده بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر شده و فعالیت قانونی خود را آغاز کرده است.
آنان مدتهاست برای حقوق ساعتی ۳۰ دلار مبارزه میکنند؛ اما در مقابل سخنگویان استارباکس با کارشکنی میگویند: «کارگران و کارکنان معترض عضو اتحادیه کارکنان استارباکس تنها ۴ درصد از کل نیروها و شرکای ما را تشکیل میدهند» ادعایی که توسط کارگران با قاطعیت رد شده است.