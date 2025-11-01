جزئیاتی از مصدومیت ۳ کارگر فنی در شهرک صنعتی آق قلا

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در استان گلستان از مصدومیت سه کارگر یک کارخانه ذوب آهن واقع در شهرک صنعتی آق قلا خبر داد.

وی گفت: این سه کارگر حین کار با یک دستگاه صنعتی از ناحیه پا گرفتار و مصدوم شده اند.

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما به گفته عوامل امداد و نجات هلال احمر گلستان، این سه کارگر هنگام کار با یک دستگاه از ناحیه پا گرفتار و دچار آسیب دیدگی می‌شوند و به علت شدت جراحات وارده، دو نفر به درمانگاه اورژانس و نفر سوم با ۴۷ سال سن به بیمارستان آل جلیل آق قلا منتقل شد.

انتهای پیام/