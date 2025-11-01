راهاندازی «سیمان دهلران» بعد از بیست سال؟/ ۴۰۰ کارگر مشغول به کار میشوند
پروژه ساخت کارخانه «سیمان دهلران» که از حدود ۲۰سال پیش در دهلران آغاز شده است، با پیگیری مسئولان کشوری و استانی به پایان میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان ایلام گفتند: پس از گذشت ۲۰ سال از اجرای ساخت مجموعه تولیدی «سیمان دهلران»، اخیرا برخی مسئولان استانی وعده آغاز به کار این کارخانه را تا چند ماه آینده دادهاند.
او افزود: حدود ۲۰سال از کلنگزنی پروژه ساخت کارخانه سیمان دهلران در استان ایلام میگذرد، هنوز کار به اتمام نرسیده اما اخیرا از سوی نماینده حوزه جنوب استان ایلام اعلام شده تا چند ماه آینده مراحل پایانی و تکمیلی ساختِ کارخانه سیمان دهلران انجام می شود.
وی با بیان اینکه تا امروز مسئولان امر و مقامات مختلف بارها وعدهی اتمام پروژه را دادهاند، گفت: این وعدهها تا امروز در حالی مطرح است؛ که تا پیش از این ساخت حدود ۸۰ تا۹۰درصد از این پروژه انجام شده بود و امیدواریم حمایتها برای پایان کار ادامه داشته باشد.
او با بیان اینکه در حال حاضر شماری کارگر در این پروژه مشغول کارند، تصریح کردند: مقرر شده پیمانکار کارخانه سیمان دهلران تا پایان آذر ماه سال جاری، فعالیت خود را طبق زمانبندیهای انجام شده برای تکمیل و تجهیز کارخانه بهکار گیرد.
در صورت بهرهبرداری از این کارخانه در سال ۱۴۰۴بیش از ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و ۳۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار میشوند.