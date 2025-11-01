خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی «سیمان دهلران» بعد از بیست سال؟/ ۴۰۰ کارگر مشغول به کار می‌شوند

راه‌اندازی «سیمان دهلران» بعد از بیست سال؟/ ۴۰۰ کارگر مشغول به کار می‌شوند
کد خبر : 1707517
لینک کوتاه کپی شد.

پروژه ساخت کارخانه «سیمان دهلران» که از حدود ۲۰سال پیش در دهلران آغاز شده است، با پیگیری مسئولان کشوری و استانی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان ایلام گفتند: پس از گذشت ۲۰ سال از اجرای ساخت مجموعه تولیدی «سیمان دهلران»، اخیرا برخی مسئولان استانی وعده آغاز به کار این کارخانه را تا چند ماه آینده داده‌اند. 

او افزود: حدود ۲۰سال از کلنگ‌زنی پروژه ساخت کارخانه سیمان دهلران در استان ایلام می‌گذرد، هنوز کار به اتمام نرسیده اما اخیرا از سوی نماینده حوزه جنوب استان ایلام اعلام شده تا چند ماه آینده مراحل پایانی و تکمیلی ساختِ کارخانه سیمان دهلران انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا امروز مسئولان امر و مقامات مختلف بارها وعده‌ی اتمام پروژه را داده‌اند، گفت: این وعده‌ها تا امروز در حالی مطرح است؛ که تا پیش از این ساخت حدود ۸۰ تا۹۰درصد از این پروژه انجام شده بود و امیدواریم حمایت‌ها برای پایان کار ادامه داشته باشد. 

او با بیان اینکه در حال حاضر شماری کارگر در این پروژه مشغول کارند، تصریح کردند: مقرر شده پیمانکار کارخانه سیمان دهلران تا پایان آذر ماه سال جاری، فعالیت خود را طبق زمانبندی‌های انجام شده برای تکمیل و تجهیز کارخانه به‌کار گیرد. 

 در صورت بهره‌برداری از این کارخانه در سال ۱۴۰۴بیش از ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و ۳۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ