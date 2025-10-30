خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی بیانیه داد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

«

زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش‌آموز بسیجی شهید محمد حسین فهمیده، از اصالتهای دفاع مقدس می‌باشد. «مقام معظم رهبری» 

روز هشتم آبان‌ماه، یادآور رشادت، ایمان و ایثار نوجوانی است که با نثار جان خویش، مفهومی تازه از عشق به میهن و انقلاب را برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی ثبت کرد. شهید محمدحسین فهمیده، نوجوانی از تبار ایمان و غیرت، با اقدام شجاعانه و آگاهانه خود، الگویی جاودان برای نسل‌های آینده و نمادی از روحیه مقاومت و ایثار شد. این روز به‌حق «روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی» نام گرفته است تا یادآور نقش‌آفرینی نسل جوان و آینده‌ساز کشور در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران عزیز باشد. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت این روز بزرگ، بر این باور است که نوجوانان و دانش‌آموزان، سرمایه‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامی و نیروی انسانی ارزشمند برای فردای کشور هستند. در شرایط امروز که ملت ایران در مسیر پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادی گام برمی‌دارد، نقش نسل جوان، به‌ویژه نوجوانان و بسیجیان دانش‌آموز، بیش از هر زمان دیگری درخشان و تعیین‌کننده است. 

بسیج دانش‌آموزی نهادی برخاسته از ایمان، آگاهی و احساس مسئولیت در برابر جامعه است؛ نهادی که هدف اصلی آن تربیت نسلی مؤمن، متعهد، پرتلاش و آگاه به مسائل اجتماعی و ملی است. این نهاد مقدس، زمینه‌ساز رشد فکری، اخلاقی و علمی نوجوانانی است که در آینده، کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان، مدیران و خدمتگزاران صادق این کشور خواهند بود. در واقع، بسیج دانش‌آموزی پلی است میان تربیت انقلابی و پیشرفت علمی، میان ایمان و عمل، میان آرمان و تلاش. 

خانه کارگر ضمن تجلیل از جایگاه والای بسیج دانش‌آموزی و نقش آن در پرورش روحیه کار و تلاش، خودباوری و مشارکت اجتماعی، بر ضرورت تقویت ارتباط میان نهادهای آموزشی، کارگری و فرهنگی تأکید می‌کند تا نوجوانان امروز با درک اهمیت کار، تولید و خودکفایی، فردایی درخشان‌تر برای ایران بسازند. 

ما معتقدیم که اگر امروز نوجوانان بسیجی با روحیه ایثار، علم‌آموزی و کارآفرینی تربیت شوند، فردا می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی، ادامه‌دهندگان راه شهید فهمیده‌ها و خدمتگزاران صادق مردم باشند. 

در پایان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهید محمدحسین فهمیده و تمامی شهدای دانش‌آموز، این روز بزرگ را به تمام نوجوانان، فرهنگیان، خانواده‌ها و اعضای بسیج دانش‌آموزی کشور تبریک گفته و توفیق روزافزون آنان را در مسیر علم، ایمان و خدمت به میهن اسلامی از خداوند متعال مسئلت می‌نماید. 

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»

 

