به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان فولاد، طی سال‌های گذشته بارها به مشکلات درمانی خود اعتراض کرده‌اند. بسیاری از مراکز درمانی و داروخانه‌ها با بیمه تکمیلی این بازنشستگان قطع ارتباط کرده‌اند و در نتیجه بازنشستگان نمی‌توانند خدمات درمانی بگیرند. علیرغم پیگیری و اعتراض بازنشستگان نسبت به این موضوع، این مشکلات همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر وضعیت وخیم‌تر شده است.

احمد اباذری، فعال صنفی بازنشستگان صندوق فولاد، در رابطه با مشکلات مربوط به بیمه درمانی بازنشستگان صندوق فولاد به خبرنگار ایلنا گفت: فهرست داروخانه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ بسیار محدود است؛ ما به هرجا که مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند که طرف قرارداد این بیمه نیستیم یا سال‌ها پیش طرف قرارداد این بیمه بوده‌ایم. در شهر تهران شاید ۴ الی ۵ یا نهایتا ۶ الی ۷ داروخانه وجود داشته باشد که طرف قرارداد این بیمه باشند.

اباذری افزود: اگر نصف شهر را بگردید از میان ۴ الی ۵ داروخانه، یکی طرف قراداد این بیمه است و آن هم تنها ۱۰ درصد احتمال دارد که کارت را انجام دهد. حتی داروخانه خدمات درمانی نزدیک چهارراه ولیعصر تهران که اصلا متعلق به بازنشسته فولاد است، بازهم طرف قرارداد این بیمه نیست.

وی گفت: تنها مسئله داروخانه‌ها نیست، به مراکز درمانی هم که مراجعه می‌کنیم طرف قرارداد این بیمه نیستند. در زمینه مسائل جزئی کارت را انجام می‌دهند اما در مورد خدمات جدی‌تر این‌گونه نیست. به عنوان مثال هزینه‌های خدمات دندانپزشکی تحت پوشش این بیمه نیست. در این موارد به ما گفته می‌شود که پول خدمات را پرداخت کنید و صورتحساب را بدهید تا هزینه‌ را بعداً برای شما واریز کنیم.

وی با بیان اینکه میزان پوشش این بیمه بسیار کم است،گفت: در مورد خدمات جدی و ضروری، بیمه در حد ۶۰۰ الی ۷۰۰ تومان یا نهایتا ۲ میلیون تومان را پوشش می‌دهد؛ مابقی آن را خودمان باید پرداخت کنیم. این موضوع در کنار کمبود بیمارستان‌ها و داروخانه‌های تحت پوشش این بیمه، سبب شده است که اصلا بیمه تکمیلی و عضویت در آن، برای بازنشستگان صندوق فولاد به صرفه نباشد.

وی با اشاره به بیمه قبلی بازنشستگان صندوق فولاد که بیمه دانا بود، گفت: زمانی که ما تحت پوشش بیمه دانا بودیم وضعیت نسبتا بهتر بود. اگرچه در آن زمان هم مشکلاتی داشتیم، حداقل تعداد مراکز درمانی و داروخانه‌ی تحت پوشش بیمه بیشتر بود و تقریبا ۵۰ درصد کار ما انجام می‌شد. اما در حال حاضر، پوشش خدمات درمانی به شدت افول کرده است.

وی افزود: نزدیک ۲ سال است که بیمه دانا کنار گذاشته شده است و بیمه آتیه‌سازان جایگزین آن شده است. از آن زمان هنوز نسخه‌های مربوط به بیمه دانا را به ما پرداخت نکرده‌اند. هزینه‌های درمانی پرداخت نشده از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود و گاهی به بالای ۲۰ الی ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد. این مبالغ از آن زمان بلوکه شده است.

وی در پایان گفت: ریشه مشکلات هم جای دیگری است. این صندوق فولاد است که پول شرکت‌های بیمه‌گر را به موقع پرداخت نمی‌کند و به تبع آن، آن‌ها نیز خدمات ارائه شده به بازنشستگان را قطع می‌کنند یا پول نسخه‌هایی که به آن‌ها تحویل داده شده است را پرداخت نمی‌کنند. الان دو سال است که ما در چنین وضعیتی هستیم و کسی هم پاسخگو نیست. ما بارها مسائل و مشکلات‌مان را به اطلاع مدیران رسانده‌ایم و از روش‌های مختلفی برای بیان این دغدغه‌ها استفاده کرده‌ایم اما انگار با تعدادی آدم ناشنوا صحبت می‌کنیم.صدایمان هیچ کجا شنیده نمی‌شود.

