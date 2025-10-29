معضلات درمان ادامه دارد؛
تجمع بازنشستگان صندوق فولاد در اهواز
گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد در اهواز با حضور مقابل ساختمان استانداری خوزستان، نسبت به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند.
بازنشستگان صنعت فولاد در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز ( هفتم آبان ماه) در مقابل ساختمان استانداری خبر دادند. در این تجمع، بازنشستگان صنعت فولاد نسبت به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری انتقاد داشته و اجرای کامل طرح همسانسازی حقوقها را خواستار شدند.
به گفته یکی از بازنشستگان، این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیرقانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل متناسبسازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.
او با بیان اینکه متاسفانه مشکلات درمانی بازنشستگان فولاد همچنان تداوم دارد و کسی پاسخگو نیست، اضافه کرد: بازنشستگان فولادی و مستمریبگیران بخش معدن، ناخواسته تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ قرار گرفتهاند که خدمات درمانی خوبی به بازنشستگان ارائه نمیدهد. متاسفانه پایان آبان ماه با نزدیک شدن به زمان اتمام قرارداد، بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانها و همچنین داروخانهها از ارائه خدمات درمانی به بازنشستههای خودداری کرده واز قرار معلوم برخی یک طرفه فسخ قرارداد کرده اند.