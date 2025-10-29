اعتبار مشاغل خانگی در سیستان و بلوچستان بیشتر شد +جزئیات

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی» ضمن تشریح اقدامات نشست کارگروه اشتغال و تأمین مالی خرد این همایش، با اشاره به دستورات مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: «با این افزایش بودجه، متناسب با اولویت‌های محلی، بسته‌های حمایتی جدیدی برای مشاغل خانگی طراحی شده است تا سرعت جذب تسهیلات و ایجاد اشتغال را فزونی بخشد.»

وی در ادامه به تمرکزهای اصلی گزارش‌های ارائه‌شده اشاره و افزود: «بیشترین سهم طرح‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی در استان سیستان و بلوچستان را رسته‌های دام (سبک و سنگین)، پوشاک، منسوجات، طیور و محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند و در سال پیش رو نیز تولید برق خانگی با استفاده از پنل‌های خورشیدی، تولید آبزیان در مقیاس کوچک و توسعه گلخانه‌های کوچک‌مقیاس از جمله رسته کسب و کارهای محوری در این حوزه محسوب می‌شوند.

حسینی ادامه داد: با توجه به گزارش مقامات استان مبنی بر تولید حدود ۳۰۰ هزار تن خرمای که به دلیل کیفیت پایین نیازمند صنایع تبدیلی است، برنامه‌هایی برای اتصال زنجیره ارزش خرما، میوه‌های استوایی و گیاهان دارویی به بنگاه‌های بزرگ صنایع غذایی و جلب مشارکت آن‌ها جهت سرمایه‌گذاری در این استان مورد توافق نهادها و دستگاه‌هایی بود که در زمینه اشتغال استان نقش آفرینی جدی دارند.

حسینی اعلام کرد: توافق شد که همه دستگاه‌های خدمات دهنده در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک برش‌های شهرستانی، شهری و روستایی پروژه‌های پیش بینی شده را بر اساس این اولویت‌ها ظرف دو هفته تهیه و ارسال کنند. همچنین مقرر شد با دستور استاندار جلسات شورای اشتغال شهرستان‌ها به منظور پیگیری و رصد پروژه‌های اعلام شده حداکثر ماهی یکبار برگزار شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با اشاره به چالش‌های جذب تسهیلات، از جمله موانع بانکی، گفت: «با تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر نهادها، این چالش‌ها را حل خواهیم کرد تا جذب منابع تسهیلات خرد شتاب گیرد.»

