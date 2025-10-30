خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران ابنیه فنی لرستان: حقوق ۱۶ میلیون تومانی همان هفته اول ته می‌کشد!

کارگران ابنیه فنی لرستان: حقوق ۱۶ میلیون تومانی همان هفته اول ته می‌کشد!
کد خبر : 1706686
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌آهن لرستان می‌گویند: حداقل حقوق دریافتی دستمزدی برای یک هفته کار است؛ بعد از یک هفته، اکثر همکاران پولی برای خرج کردن ندارند.

تعدادی از کارگران شاغل در ابنیه فنی راه آهن لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ما کارگران پیمانکاری شاغل در ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان هستیم که درآمد اکثرمان حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان جوابگوی زندگی‌مان نیست. 

به گفته آن‌ها، کارگران پیمانکاری ابنیه فنی لرستان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که این رقم کفاف یک هفته زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد. به عنوان نمونه میزان دریافتی یکی از همکاران در ماه جاری با ۱۶ سال سابقه حدودا ۱۶ میلیون بوده و کارگر دیگری با ۸ تا ۱۲ ساعت کار مداوم حدود ۱۸ میلیون دریافتی داشته است. این ارقام در مقایسه با کار سختی که آن‌ها در خطوط ریلی انجام می‌دهند، بسیار ناچیز است. 

به گفته یکی از کارگران؛ در حالی حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنیم که در برخی از ماه‌ها کارفرما به بهانه‌های مختلف از اضافه کاری کارگران کسر می‌کند. 

او با بیان اینکه با بالا رفتن هر روزه تورم و به سبب آن کوچک شدن سفره کارگران، آن‌هاانگیزه‌ای برای کار کردن ندارند؛ گفتند: دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد تا کارگران برای ادامه کار رغبت نشان دهند. 

وی تصریح کرد: رشد تولید و اقتصاد در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما متاسفانه توجه چندانی به این قشر ضعیف نمی‌شود. 

این کارگر گفت: بیش از نیمی از کارگران شاغل در خطوط ریلی کشور مستاجر هستند و بخش زیادی از حقوق آن‌ها صرف اجاره خانه می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ