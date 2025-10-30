تعدادی از کارگران شاغل در ابنیه فنی راه آهن لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ما کارگران پیمانکاری شاغل در ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان هستیم که درآمد اکثرمان حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان جوابگوی زندگی‌مان نیست.

به گفته آن‌ها، کارگران پیمانکاری ابنیه فنی لرستان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که این رقم کفاف یک هفته زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد. به عنوان نمونه میزان دریافتی یکی از همکاران در ماه جاری با ۱۶ سال سابقه حدودا ۱۶ میلیون بوده و کارگر دیگری با ۸ تا ۱۲ ساعت کار مداوم حدود ۱۸ میلیون دریافتی داشته است. این ارقام در مقایسه با کار سختی که آن‌ها در خطوط ریلی انجام می‌دهند، بسیار ناچیز است.

به گفته یکی از کارگران؛ در حالی حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنیم که در برخی از ماه‌ها کارفرما به بهانه‌های مختلف از اضافه کاری کارگران کسر می‌کند.

او با بیان اینکه با بالا رفتن هر روزه تورم و به سبب آن کوچک شدن سفره کارگران، آن‌هاانگیزه‌ای برای کار کردن ندارند؛ گفتند: دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد تا کارگران برای ادامه کار رغبت نشان دهند.

وی تصریح کرد: رشد تولید و اقتصاد در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما متاسفانه توجه چندانی به این قشر ضعیف نمی‌شود.

این کارگر گفت: بیش از نیمی از کارگران شاغل در خطوط ریلی کشور مستاجر هستند و بخش زیادی از حقوق آن‌ها صرف اجاره خانه می‌شود.

