توضیحات نایب رئیس مجلس در مورد طرح ساماندهی/ تبدیل وضعیت به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا حاجی بابائی، نایب رئیس مجلس، به برگزاری جلسه‌ی نمایندگان با معاون رئیس‌جمهور در رابطه با طرح ساماندهی اشاره کرد و گفت: در این جلسه ایشان فرمودند که در مرحله نخست، باید اقدامی صورت گیرد تا دولت مستقیماً حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را به حساب آنان واریز کند. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه انجام پذیرد.

وی افزود: در خصوص نیروهای مهرآفرین نیز ایشان تأکید کردند که انجام کار را پذیرفته‌اند و لازم است کدهای مربوطه آماده و به آنان تحویل داده شود تا بتوانند درخواست‌های خود را ثبت کنند.

به گفته‌ی حاجی بابایی، در مورد نیروهای شرکتی آموزش و پرورش، حق‌التدریسی‌ها، نهضتی‌ها و طرح امین نیز روز گذشته جلسه‌ای به عنوان نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس برگزار شد تا در خصوص بودجه آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ شود.

انتهای پیام/