توضیحات نایب رئیس مجلس در مورد طرح ساماندهی/ تبدیل وضعیت به کجا رسید؟

توضیحات نایب رئیس مجلس در مورد طرح ساماندهی/ تبدیل وضعیت به کجا رسید؟
نایب رئیس مجلس گفت: معاون رئیس‌جمهور تاکید کردند که در مرحله نخست، باید اقدامی صورت گیرد تا دولت مستقیماً حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را به حساب آنان واریز کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا حاجی بابائی، نایب رئیس مجلس،  به برگزاری جلسه‌ی نمایندگان با معاون رئیس‌جمهور در رابطه با طرح ساماندهی اشاره کرد و گفت: در این جلسه ایشان فرمودند که در مرحله نخست، باید اقدامی صورت گیرد تا دولت مستقیماً حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را به حساب آنان واریز کند. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه انجام پذیرد. 

وی افزود: در خصوص نیروهای مهرآفرین نیز ایشان تأکید کردند که انجام کار را پذیرفته‌اند و لازم است کدهای مربوطه آماده و به آنان تحویل داده شود تا بتوانند درخواست‌های خود را ثبت کنند. 

به گفته‌ی حاجی بابایی، در مورد نیروهای شرکتی آموزش و پرورش، حق‌التدریسی‌ها، نهضتی‌ها و طرح امین نیز روز گذشته جلسه‌ای به عنوان نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس برگزار شد تا در خصوص بودجه آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ شود.

 

