مرگ کارگر پیمانکاری پتروشیمی بندر امام حین تخلیه لوله

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) این حادثه روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه جاری ساعت ۱۵ حین تخلیه و دپوی لوله در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی رخ داد که منجر به فوت یکی از نیروهای پیمانکاری شاغل در پروژه این واحد شده است.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، اورژانس و HSE پتروشیمی بندرامام در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی فوری انجام شده است.

پتروشیمی بندرامام در سایت پنج منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی واقع است.

انتهای پیام/