براساس پیگیری‌های ایلنا ، پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بیش از بیست میلیون تومان از روز گذشته (پنجم آبان) آغاز شده است و ظاهراً قرار است تا قبل از نیمه آبان به پایان برسد.

دیروز و امروز، تعدادی از بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا معوقات خود را دریافت کرده‌اند و این در حالیست که بازنشستگان تامین اجتماعی به تاخیر طولانی تقریباً هشت ماهه در پرداخت حقوق قانونی خود انتقاد دارند؛ آن‌ها می‌گویند: ارزش معوقات در طول این ماه‌ها نصف شده است.

