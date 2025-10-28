خبرگزاری کار ایران
آخرین اخبار از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی/ تا نیمه آبان کار تمام می‌شود؟

آخرین اخبار از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی/ تا نیمه آبان کار تمام می‌شود؟
کد خبر : 1706183
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی از روز گذشته آغاز شده است.

براساس پیگیری‌های ایلنا ، پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بیش از بیست میلیون تومان از روز گذشته (پنجم آبان) آغاز شده است و ظاهراً قرار است تا قبل از نیمه آبان به پایان برسد.

دیروز و امروز، تعدادی از بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا معوقات خود را دریافت کرده‌اند و این در حالیست که بازنشستگان تامین اجتماعی به تاخیر طولانی تقریباً هشت ماهه در پرداخت حقوق قانونی خود انتقاد دارند؛ آن‌ها می‌گویند: ارزش معوقات در طول این ماه‌ها نصف شده است. 

