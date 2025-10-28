ممنوعیت دریافت کپی مدارک شناسایی از مراجعه کنندگان به تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی، جهت ارتقای ارائه خدمات در چارچوب دولت الکترونیک، طی ابلاغی به کلیه واحدهای تابعه سازمان در سراسر کشور، برعدم دریافت کپی مدارک هویتی از افراد مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

در این ارتباط، بازنگری و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و فرم‌های واحدهای ستادی و اجرایی در راستای نظارت بر نحوه اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. عدم دریافت کپی مدارک هویتی در راستای ارائه خدمات به مخاطبان و ذینفعان، با هدف حفظ حریم خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات اداری، تسهیل در فرایندها، اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیک، استنادپذیری الکترونیکی و کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، همواره از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

«سجاد سنگسری» مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی «کامل داوودی» رئیس مرکز فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و «علی اکبر ربیع زاده» مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی، روز دوشنبه ۲۸ مهرماه، از فرایند اجرای سامانه نظارتی فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ بازدید میدانی به عمل آورد. این بازدید از ادارات سطح شهر تهران و دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران انجام شد.

انتهای پیام/