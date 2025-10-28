واژگونی خودرو موجب مرگ یک معلم شد/ مصدومیت ۴ معلم دیگر
واژگونی خودرو حامل معلمان در مسیر جاده کنارگذر آران و بیدگل در استان اصفهان یک کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری حامل معلمان در محور جاده کنارگذر آران و بیدگل در استان اصفهان، یکی از معلمان درگذشت و ۴ نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
«قدرت الله مومن» با حدودا ۳۰سال سن تنها معلم جان باخته این حادثه است که به همراه ۴ همکار دیگر خود در مسیر بازگشت از مدرسه در بخش کویرات آران و بیدگل در حرکت بودند که بر اثر انحراف خودرو از جاده دچار سانحه شدند.