به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران خودروسازی «بُن رو» در محدوده ساوه به عدم پرداخت حقوق، داشتن معوقات مزدی و افت تولید در این مجموعه اعتراض دارند.

داوود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ساوه) با اعلام این موضوع اظهار کرد: این شرکت مونتاژ کننده خودرو مدتی است که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم تزریق نقدینگی کافی، از نظر مالی دچار مشکل شده و بین دو تا سه ماه است که حقوق صدها نفر از پرسنل خود را پرداخت نکرده است.

وی افزود: این شرکت تا پایان سال گذشته (۱۴۰۳) وضعیت تولیدی رو به صعودی داشته و در سال جاری دچار مشکلات جدی شده است. عدم توان مدیریت شرکت در بحران، ریشه این موضوع است. چند ماه از پایان ناترازی انرژی در کشور گذشته، جنگ ۱۲ روزه تمام شده، استانداردها تأیید شده‌اند و تولید در شرکت بن‌رو ساوه برقرار است، اما حقوق کارگران هنوز به موقع پرداخت نمی‌شود.

میرزایی ادامه داد: حق بیمه کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود؛ نتیجه این بی‌توجهی، نه فقط تعلیق خدمات درمانی و قطع شدن درمان نیروهای «بن رو» در ساوه، بلکه گروگان‌گیری سلامت کارگران است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به بهانه‌ی‌ عدم پرداخت، درمان را محدود کرده و کارگر را در برابر درد و بی‌درمانی تنها گذاشته است. درمان، حالا در کنار معیشت، به زخمی تازه بدل شده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: شرکت بن‌رو با نزدیک به دو هزار پرسنل، یک شرکت پیمانکاری نیست، بلکه مسئولیت مستقیم دارد. با وجود تولید فعال، در پرداخت مطالبات کارگران تعلل می‌شود، این در شرایطی است که معیشت کارگران، بدون دو سه ماه حقوق معوق هم بسیار اوضاع بد و شکننده‌ای دارد؛ چه برسد به اینکه واحدهای ما تعلل چندماهه در پرداخت حقوق و بیمه داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه در پایان تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی سال، به‌دلیل مشکلات فنی و تأیید نشدن استاندارد محصولات، تولید با چالش‌هایی مواجه بود. اما در همان زمان هم کارگران صبوری کردند و مسئولان شهری همکاری کردند. امروز که همه‌چیز برقرار است، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی کارفرما پذیرفتنی نیست. درخواست روشن و صریح کارگران از مسئولان شهرستان، استانی و کشوری این است: حقوق‌ها را به موقع پرداخت کنید!

