در تماس با ایلنا مطرح شد؛
دستور بررسی مجدد حقوق برخی بازنشستگان نیروهای مسلح
یک فعال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: دستور بررسی مجدد در مورد حقوق پرسنل بازنشسته پروازی، فنی، پدافندی و رادار به مجموعههای زیربط داده شده است.
امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، با اشاره به دیدار منتخب بازنشستگان نیروهای مسلح با مدیر عامل ساتا به خبرنگار ایلنا گفت: طبق اطلاعاتی که در این جلسه به ما دادهاند، دستور بررسی مجدد حقوق پرسنل بازنشسته پروازی، فنی، پدافندی و رادار به مجموعههای زیربط داده شده است.
رهبر افزود: حقوق پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح براساس جایگاه و آخرین درجه پرداخت میشود اما حق این بارنشستگان که تخصص پرواز، رادار، پدافند داشتند، نادیده گرفته شده است. به همین دلیل مدیر عامل ساتا دستور دادهاند که هماهنگیهای لازم با ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای حل مشکل این نیروها و به روزرسانی فیش حقوقی آنها انجام شود.