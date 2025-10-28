خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

دستور بررسی مجدد حقوق برخی بازنشستگان نیروهای مسلح

دستور بررسی مجدد حقوق برخی بازنشستگان نیروهای مسلح
کد خبر : 1705891
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: دستور بررسی مجدد در مورد حقوق پرسنل بازنشسته پروازی، فنی، پدافندی و رادار به مجموعه‌های زیربط داده شده است.

 امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، با اشاره به دیدار منتخب بازنشستگان نیروهای مسلح با مدیر عامل ساتا به خبرنگار ایلنا گفت: طبق اطلاعاتی که در این جلسه به ما داده‌اند، دستور بررسی مجدد حقوق پرسنل بازنشسته پروازی، فنی، پدافندی و رادار به مجموعه‌های زیربط داده شده است. 

رهبر افزود: حقوق پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح براساس جایگاه و آخرین درجه پرداخت می‌شود اما حق این بارنشستگان که تخصص پرواز، رادار، پدافند داشتند، نادیده گرفته شده است. به همین دلیل مدیر عامل ساتا دستور داده‌اند که هماهنگی‌های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای حل مشکل این نیروها و به روزرسانی فیش حقوقی آن‌ها انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ