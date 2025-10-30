محرومیت ۱۳ کارگر رسمی هفتتپه از بازنگری در طرح طبقه بندی/ فقط به خاطر یک امضا؟!
۱۳ نفر از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه هنوز در انتظار اعمال بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳ نفر از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه هنوز درگیر طرح طبقهبندی مشاغل هستند. آنها میگویند با وجود گذشت بیش از سه سال از آغاز فرایند بازنگری، حقوق قانونیشان اعمال نشده و این مسئله موجب برقراری تبعیض و تداوم آن شده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه طرح طبقهبندی مشاغل خود را برای نخستینبار در سال ۱۳۷۳ اجرا کرد و آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۹۳ انجام شده است. با موافقت مدیریت شرکت با بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل در اسفندماه ۱۴۰۱، کارفرمای شرکت اقدام به اخذ تعهدنامه کتبی از ۱۸۶ نفر از کارگران رسمی کرد. این تعهدنامه شامل بندی بود که بازنگری طرح برای این گروه را مشروط به بازنشستگی آنان در پایان سال ۱۴۰۲ میکرد.. منابع کارگری تأکید دارند این اقدام مغایر با قوانین کار است و هیچ کارگری نباید برای دستیابی به حقوق قانونی خود، ملزم به امضای تعهدنامه شود.
کارگران میگویند: ۱۳ نفر از آنان از امضای تعهدنامه خودداری کردهاند و کارفرما، حقوق قانونی آنان را نادیده گرفته است. علاوه بر موضوع بازنگری طرح طبقهبندی، کارگران هفتتپه خواستار اجرای سایر مفاد قانونی مرتبط با حقوق خود نیز هستند.
منابع کارگری از شرایط کارگران در شرکت هفت تپه میگویند: مطابق قانون، کارفرما موظف است در ابتدای هر سال نسخهای از احکام افزایش مزد سالانه را در اختیار کارگران قرار دهد. با این حال، مدیریت شرکت ارائهی این احکام را نیز مشروط کرده است.
کارگران شرکت نیشکر هفتتپه افزودند: در طول این مدت بارها از طریق نامهنگاری و مراجعه به اداره کار شهرستان شوش، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و سایر مراجع ذیربط، پیگیر اجرای طرح بازنگری و سایر مطالبات قانونی خود بودهاند، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهاند و خواستههایشان بدون رسیدگی باقی مانده است.
به گفتهی منابع کارگری، آنان از عملکرد اداره کار شوش نیز ناراضی هستند؛ میگویند: در طول این سالها اداره کار همراهی لازم را با کارگران نداشته است. کارگران همچنان بر پیگیری حقوق خود پافشاری میکنند و بیتوجهی مسئولان ذیربط را موجب افزایش نارضایتی میدانند.