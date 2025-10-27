خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در شهرهای مختلف

تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در شهرهای مختلف
کد خبر : 1705782
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان مخابرات ایران، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه، در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی تجمع کردند. 

بازنشستگان مخابرات در فارس، تهران، گیلان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان و برخی دیگر از استان‌ها مقابل ساختمان مخابرات منطقه  دست به تجمع زدند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ