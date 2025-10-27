تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در شهرهای مختلف

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان مخابرات ایران، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه، در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات در فارس، تهران، گیلان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان و برخی دیگر از استان‌ها مقابل ساختمان مخابرات منطقه دست به تجمع زدند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

