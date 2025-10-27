یک مقام مسئول:
تصمیم دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده اعلام میشود
سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت: تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی قانون شد و دولت تا ۲ هفته آینده تصمیم خود در این زمینه را اعلام میکند.
محمد رمضانیان در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: چگونگی اجرای قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و دولت هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است.
وی ادامه داد: طبق آخرین پیگیریها تعیین تکلیف چگونگی اجرای قانون وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی در مسیر بررسی قرار دارد و اجرا وابسته به تصمیم دولت است.
وی بیان کرد: چابکسازی دولت با ایجاد مجتمع اداری در شهرهای دارای کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت از برنامههای دولت چهاردهم در مسیر اصلاح نظام اداری است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد مجتمع اداری نقشی مهم در صرفهجویی و تسریع در ارایه خدمات به ارباب رجوع و ارتقای بهرهوری و رضایتمندی دارد.
سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت:مدیرپروری از دیگر رویکردهای دولت چهاردهم پیرو برنامه هفتم توسعه و در مسیر اصلاح نظام اداری است و تربیت ۵۰۰ مدیر جوان مصوب شده است.