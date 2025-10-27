خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول:

تصمیم دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده اعلام می‌شود

تصمیم دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده اعلام می‌شود
کد خبر : 1705749
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت: تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی قانون شد و دولت تا ۲ هفته آینده تصمیم خود در این زمینه را اعلام می‌کند.

محمد رمضانیان در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت:  چگونگی اجرای قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و دولت هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است.

وی ادامه داد: طبق آخرین پیگیری‌ها تعیین تکلیف چگونگی اجرای قانون وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در مسیر بررسی قرار دارد و اجرا وابسته به تصمیم دولت است.

وی بیان کرد: چابک‌سازی دولت با ایجاد مجتمع اداری در شهرهای دارای کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت از برنامه‌های دولت چهاردهم در مسیر اصلاح نظام اداری است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مجتمع اداری نقشی مهم در صرفه‌جویی و تسریع در ارایه خدمات به ارباب رجوع و ارتقای بهره‌وری و رضایت‌مندی دارد.

سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت:مدیرپروری از دیگر رویکردهای دولت چهاردهم پیرو برنامه هفتم توسعه و در مسیر اصلاح نظام اداری است و تربیت ۵۰۰ مدیر جوان مصوب شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ