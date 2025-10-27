اعتراض سرایداران مدارس به حقوق پایین و مشکلات معیشتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرایداران مدارس دولتی نسبت به بی‌عدالتی‌ها و مشکلات معیشتی اعتراض دارند و می‌گویند: حقوق ما پایین و شرایط معیشتی‌مان بسیار سخت است.

از جمله موضوعات مورد اعتراض آن‌ها، عدم جذب و استخدام نیروهای خدماتی در آموزش‌وپرورش، عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه (بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) و عدم تخصیص فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه است.

آن‌ها همچنین به حذف تسهیلات رفاهی از احکام کارگزینی از سال ۱۳۸۸ اعتراض دارند. این تسهیلات رفاهی عبارتند از: حق لباس، حق سرایداری، حق تنظیف و حق معیشت.

درخواست بازنگری در فوق‌العاده سختی کار (بند ۳ ماده ۶۸) و پرداخت اضافه‌کار ۱۷۶ساعته در مدارس دوشیفته از دیگر مطالبات آن‌ها است.

انجمن صنفی سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی سراسر کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده که در اعتراض به سیاست‌های ناعادلانه وزارت آموزش‌وپرورش و برای احقاق حقوق ۵۲ هزار سرایدار، مطالبه‌گری را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/