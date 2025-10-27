بازهم حادثه مینیبوس کارگران/ ۱۶ کارگر زن ومرد مصدوم شدند
بر اثر برخورد دو دستگاه مینیبوس سرویس کارگران در محور غرب به شرق جاده مخصوص کرج، ۱۶ کارگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، در اثر برخورد دودستگاه مینیبوس سرویس کارگران دو کارخانه در محور غرب به شرق جاده مخصوص کرج (نرسیده به چهارراه ایرانخودرو)، ۱۶نفر از سرنشینان یکی از مینیبوسها که شامل ۹ کارگر زن و هفت کارگر مرد بودند مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
گفته شده یک خودرو مینیبوس حوالی ساعت ۶:۵۰ صبح امروز دوشنبه (۵ آبان ماه) در حال انتقال کارگران یک کارخانه از منزل به محل کار بود که در محدوده چهارراه ایرانخودرو با یک مینی بوس خالی کارگران کارخانه دیگر برخورد میکند.