مرگ چهار کارگر در آتشسوزی خطوط انتقال نفت در عراق/ تعدادی زخمی شدند
مقامهای نفتی عراق اعلام کردند که در پی وقوع آتشسوزی در یکی از خطوط انتقال نفت میدان زبیر، دستکم چهار کارگر جان خود را از دست داده و 25 نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از رویترز، مقامهای نفتی عراق اعلام کردند که در پی وقوع آتشسوزی روز گذشته در یکی از خطوط انتقال نفت میدان زبیر، دستکم چهار کارگر جان خود را از دست دادهاند و 25 نفر دیگر بهشدت زخمی شدهاند.
حادثه آتشسوزی حین انجام عملیات جوشکاری کارگران در نزدیکی خط لوله خط لوله انتقال نفت خام میدان زبیر به مخازن ذخیرهسازی مجاور رخ داد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای اعلام کرد که منشأ آتشسوزی، نشت گاز از یک سیستم پمپاژ قدیمی در انبار ذخیرهسازی نفت زبیر بوده است.
این وزارتخانه تأیید کرد که یکی از کارکنان شرکت نفت بصره (BOC) در این حادثه جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شدهاند.
مقامهای محلی اعلام کردند که بعضی از مجروحان دچار سوختگی شدید شدهاند و در شرایط بحرانی بهسر میبرند؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال افزایش تلفات را افزایش داده است.