پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت روز پرستار
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پیامی فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران کشور به ویژه پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی این سازمان تبریک گفت و از خدمات صادقانه و دلسوزانه پرستاران سازمان تقدیرکرد.
متن پیام دکتر مصطفی سالاری به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در تقویم ملی ما، روز پرستار بهانهای است برای یادآوری ارزشمندی خدمات بیشائبهای که این قشر زحمتکش، بیمنت و در قالب کارگروهی منسجم، به طور مستمر برای خدمت به هموطنان عزیز ارائه میدهند. این مناسبت، فرصتی است برای ابراز ادای دِین به تلاشهای آنان!
جامعه پرستاری سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر، در کنار دیگر همکاران بخشهای مختلف این سازمان، نقش بیبدیلی در پیشبرد ماموریتها و برنامههای ابلاغی و موفقیت در خدمترسانی به جامعه تحت پوشش ایفا کردهاند و امروز بیش از ۱۵ هزار و ۸۸۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان، نقش بیبدیلی در خدمترسانی به جامعه تحت پوشش بر عهده دارند.
اینجانب با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از تلاشهای ارزشمند همکاران محترم در عرصه پرستاری و مراقبت از بیماران، صمیمانه قدردانی مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان و خانواده محترم ایشان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت دارم.
مصطفی سالاری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی