مرگ و مصدومیت ۵ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار
ریزش آوار یک ساختمان قدیمی در تهران، منجر به مرگ یک کارگر و مصدومیت ۴ کارگر ساختمانی دیگر شد.

به گزارش ایلنا، به علت تخریب غیراصولی یک ساختمان قدیمی در حوالی خیابان جمهوری، بعد از خیابان ۱۲ فروردین تهران، ۵ نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند. 

بنابر این گزارش، آتش نشانان بی‌درنگ با برداشتن خاک به سرعت این ۵ کارگر را از زیر آوار خارج کردند که متاسفانه یکی از کارگران با ۴۰ سال سن جان خودرا از دست داد.

 

